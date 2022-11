Beauty lettura del momento | Sotto Pelle della skin expert di Matilda De Angelis e Aurora Ramazzotti

(Di mercoledì 16 novembre 2022) «Tendenzialmente la maggior parte delle persone non conosce davvero la propria: è questo il problema alla base di tanti inestetismi, compresa l’acne» spiega Alice Lastrato,therapist che, in quest’ambito, ha aiutato molte persone tra cui Chiara Ferragni,De. Oggi è autrice di, libro scritto a quattro mani con la giornalista Azzurra Digiovanni. Più che un manuale, un vero e proprio percorso per capire meglio la propria persona e il proprio corpo. Acne da adulti, i prodotti per una correttacare ...

Redacon

... da dedicare all'attività fisica, alladelle notizie oppure al lavoro. Qualsiasi sia l'... Non dimenticatevi di fare la vostraroutine Quando si è di fretta a inizio della giornata è ...Le chiavi di'McDonald's, come luogo di incontro di milioni di Italiani, può giocare un ... Moda eRiempire di piante scuole e uffici pubblici: il progetto del biologo che parte dalle ... Karim Dustie racconta il suo “Beauty and the Demon” Beauty Queen lancia un format innovativo per conoscere meglio la propria pelle e imparare a prendersene cura: un salotto esperienziale dove si potranno ascoltare i consigli di una beauty expert ...“Non sono mai uscita di casa senza portare con me un libro, la mia adolescenza è stata accompagnata da una smisurata passione per la lettura": lei è Marika Pandolfo, una giovane […] ...