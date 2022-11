Beautiful | il 16 11 2002 usciva la ballata di Christina Aguilera

(Di mercoledì 16 novembre 2022)è uno dei brani più famosi di. Unaromantica sull’importanza del sapersi accettare. In questo momento storico in cui si combatte contro il fenomeno del body shaming il testo del brano, seppur scritto due decadi fa, è incredibilmente attuale, un inno alla diversità e all’inclusivitàè un brano scritto dalla cantautrice Linda Perry, inizialmente restia al cedere un pezzo a cui teneva molto ad altre interpreti. Solo l’insistenza dellala convinse a privarsi della canzone.divenne uno dei più grandi successi di. “Sono bellissima/ non importa quello che dicono/ Le parole non possono abbattermi”. E’ questo passaggio del brano probabilmente che ...

Cinefilos.it

... episodio 8×21 () Carrie, regia di David Carson - Film TV () CSI Miami - serie TV, ...Beauty and the Beast - serie TV (2012) C'era una volta (Once Upon a Time) - serie TV (2013)(...... diretto da Pedro Freijeiro (2019) Programmi Televisivi Escuela del deporte ( La 2 ,) El sue&... i numeri di oggi Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni: la puntata di oggi 16 ... Hairspray - Grasso è bello: tutte le curiosità sul film Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Liam, non presentandosi alla sfilata, fa sì che Hope preferisca continuare a festeggiare con Thomas, anziché rincasare da ...Katherine Kelly Lang età. Katherine Kelly Lang (all'anagrafe: Katherine Kelly Wegeman) è nata a Los Angeles il 25 luglio 1961 ...