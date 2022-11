Beautiful anticipazioni puntate americane | Ridge e Brooke | matrimonio annullato

(Di mercoledì 16 novembre 2022)sono nuovamente ai ferri corti, ma stando alledietro a tutto ci sarà un altro protagonista di, Thomas Forrester. Facendo un passo indietro però scopriamo che lo stilista arriverà a pensare che sua moglie abbia ancora tramato proprio contro suo figlio Thomas e, non riuscendo a perdonarla, non solo decide di darle il ben servito, ma si farà consolare da Taylor Hayes, madre dell’indiziato e di Steffy. La trama dunque si complica e entrano in scena diverse verità che portano inevitabilmente alla separazione del Forrester e della Logan. Quest’ultima intuisce che cosa sta succedendo ma non viene creduta. Vediamo i dettagli delleche vedremo in Italia tra circa un anno....

delle prossime puntate in onda su Canale 5. Eric Forrester fa una proposta a Quinn Fuller sul loro ...Scopriamo insieme ledelle Trame delle Puntate della soap americana, in onda dal 21 al 26 novembre 2022 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 13.45 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà ...The Bold and The Beautiful: trame, anticipazioni e tutti gli spoiler sulla mitica soap opera americana in onda su Canale 5.Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda su Canale 5. Eric Forrester fa una proposta a Quinn Fuller sul loro matrimonio ...