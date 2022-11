Beautiful anticipazioni | arriva l’amore libero | proposta choc di Eric

Scopriamo insieme ledelle Trame delle Puntate della soap americana, in onda dal 21 al 26 novembre 2022 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 13.45 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà ...Quinn (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint - Victor) si confrontano sulla richiesta di Eric (John McCook), che sembra deciso a non cambiare idea. Ridge (Thorsten Kaye) cerca chiarimenti dal padre ...The Bold and The Beautiful: trame, anticipazioni e tutti gli spoiler sulla mitica soap opera americana in onda su Canale 5.Beautiful Anticipazioni Settimanali dal 21 al 26 novembre 2022 riassunto e trama delle puntate della soap opera telenovela ...