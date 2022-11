Bce | Patuelli | ' ha cambiato condizioni Tltro | con rimborsi meno liquidità per titoli Stato'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - La Bce "hacon effetti retroattivi le condizionalità" poste per le, le iniezioni didella Bce, offrendo alle banche che le hanno sottoscritte la possibilità dianticipati per non incorrere in aumenti dei tassi: "Non mi stupisce che chi haper restituire anzitempo i fondi lo farà. Ma restituendoalla Bce la conseguenza sarà che nell'Eurozona ci sarannonuovodisottoscritti". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonioa margine dell'incontro in Associazione con il membro del Board esecutivo della Bce Fabio Panetta, evidenziando le difficili scelte cui saranno chiamati gli istituti a partire dai prossimi giorni. ...

