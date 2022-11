Basket femminile | Italia | le convocate per Svizzera e Slovacchia a Napoli Continua la corsa verso gli Europei 2023

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sono state diramate le convocazioni di Lino Lardo che riguardano il camminoglifemminili dell’. Saràla sede del raduno e delle due partite di qualificazione al torneo continentale contro la(24 novembre) e la(27), entrambe alle 19:00. Di seguito le azzurre chiamate: #0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio) #3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Virtus Eirene Ragusa) #4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Famila Schio) #5 Debora Carangelo (1992, 1.69, P, Dinamo Lab Sassari) #8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio) #9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Segafredo Zanetti Bologna) #11 Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, Fila San Martino di Lupari) #12 Valeria Trucco (1999, 1.86, A, Geas Sesto San Giovanni) #14 Sara Madera (2000, 1.87, C, ...

