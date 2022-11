Bari | Antenucci | ' Inizio incredibile in campionato tosto Futuro? Vorrei fare il ds'

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1), Getty Images Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora ...L'inizio del torneo delè davvero importante": così commenta la prima parte del campionato l'attaccante delMirco. "Dobbiamo fare più punti in casa, dove giochiamo sempre con una ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...BARI, 16/11/2022 - "Il campionato è difficile ed equilibrato. Non si può pensare di vincere sempre. Dopo un avvio di stagione incredibile, ...