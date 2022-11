Bagnaia da Mattarella | «Ho coronato il mio sogno portando con orgoglio la bandiera italiana»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Francesco, fresco vincitore del titolo piloti in MotoGP, è stato ricevuto questa mattina al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergioinsieme al team Ducati. «Se ci vediamo ancora qui è perché ancora una volta ci sono successi sportivi. Il merito è dei campioni e mi auguro che questo continui intensamente: ci sarà sempre posto al Quirinale per sottolineare questi successi. Grazie per quello che rappresentate per l’immagine del nostro Paese. Il lavoro del team è affidato poi nelle mani, nella perizia, nel talento di chi va in pista ma si arriva lì perché vi è dietro il lavoro di tante professionalità, di tante persone. Il successo di quest’anno è poi particolarmente importante e soddisfacente perché arriva a 50 anni dall’ultima vittoria di un italiano su una moto» Queste le parole del presidente ...