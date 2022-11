Azzurre | il 2022 si chiude con il ko contro l’Irlanda del Nord Bertolini | “Non riusciamo a essere ciniche”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ildella Nazionale Femminile sicon la sconfittadel Nord, il terzo 1-0 consecutivo dopo i ko nelle amichevoli disputate con Brasile e Austria. Al Seaview di Belfast l’undici di Milenanon riesce a ritrovare lo spirito e le geometrie che hanno permesso alledi conquistare la qualificazione al Mondiale. Un finale amaro, con la rete al 62’ di McFadden che fa emergere le attuali difficoltà della squadra, apparsa troppo imprecisa nei momenti chiave del match. L’Italia esce dal campo a testa bassa, consapevole di dover e poter fare molto di più, soprattutto in fase offensiva. Ci proverà a febbraio in Inghilterra in occasione della Arnold Clark Cup, il torneo dal quale ripartirà il percorso verso il torneo iridato, in programma dal 20 luglio al ...

Di anni ne ha 58, di panchineleggermente meno: 56. Tante, comunque. Roberto Mancini sta per tagliare un traguardo assai importante nell'immaginario collettivo azzurro: aggancia Marcello Lippi, campione del mondo 2006, e ...In sella all'amata Royal Delight, il 14 agostol'agente delle Fiammeha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo - dopo Caen 2014 (argento nel tecnico e oro nel freestyle), ...Il portiere della squadra veneta è stato conovato da Reja per l’amichevole contro la nazionale italiana di Roberto Mancini Nuova convocazione con la nazionale albanese per Elhan Kastrati. Il portiere ...Orlando, 16 nov. - (Adnkronos) - Solo un infortunio alla caviglia ha fermato il grande inizio di stagione di Paolo Banchero, che con i suoi Orlando Magic si è segnalato come il candidato numero 1 al..