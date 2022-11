Aumenti stipendiali | D’Aprile UIL Scuola | “Sappiamo che non ha coperto l’aumento del costo della vita | ma è un primo passo in avanti”

La trattiva si è sbloccata negli ultimi giorni, quando sono state trovate le risorse finanziarie per incrementare l'ammontare degli arretrati e prevedere glicontrattuali. Si tratta di 100 ...Da dicembre anche gliin base a quanto previsto dall'ipotesi di CCNL firmata nei giorni scorsi tra Aran e Sindacati. Durante il Question Time del 15 novembre, a rispondere ai ...StampaTra poco più di due settimane si apre ufficialmente uno dei mesi più “affascinanti” dell’anno. E non solo per la bellezza del Natale, la neve in arrivo e qualche giorno di sano relax da conceder ...Per oltre 2 milioni di dipendenti della pubblica amministrazione la busta paga di dicembre (doppia perché ci sarà anche la tredicesima) si annuncia assai pesante grazie ...