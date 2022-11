Atp Finals Torino 2022 | Djokovic sicuro della semi | Medvedev è spalle al muro

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Le combinazioni all’interno del Gruppo Rosso delle ATP(cemento indoor) dopo-Rublev 6-4 6-1. C’è già un verdetto: il ventuno volte campione Slam è già qualificato per lafinale di sabato. Da capire se ci arriverà da primo o secondo del suo girone. Qualora stasera Daniilbattesse il greco Stefanos Tsitsipas, infatti, il russo potrebbe giocarsi la prima posizione sconfiggendo il serbo nell’ultima giornatafase a gironi. Il moscovita, però, èal. In caso di sconfitta contro l’ellenico, infatti, sarebbe già matematicamente fuori dalla manifestazione. In questo caso Tsitsipas si giocherebbe il secondo posto nel raggruppamento contro il sopracitato Rublev, in quello che sarebbe un ...

La solidità di Djokovic, la fragilità di Rublev. Si può riassumere così la partita tra il serbo e il russo numero 7 al mondo, travolto in due set 6 - 4 6 - 1 dall'ex numero 1 al mondo. Nole avanti ...Nessuna sorpresa per Novak Djokovic. Il serbo dopo Casper Ruud è il secondo giocatore a conquistare l'accesso alle semifinali delle NITTO ATP Finals. Djokovic si è imposto in due set contro Rublev, il russo che lunedì aveva vinto il derby contro Medvedev. Nole si è imposto 6 4, 6 1 contro il russo che è riuscito a tenere botta fino ...Dopo la bella vittoria all'esordio contro Stefanos Tsitsipas (ATP 3), Novak Djokovic (8) si è dimostrato intrattabile pure nel secondo turno delle ATP Finals in programma a Torino. Grazie a un tennis ...