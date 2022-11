Atalantini in nazionale | Pasalic vince in Arabia | Lookman sfida Ronaldo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Calcio. Il centrocampista croato in campo per 65’ nell’amichevole vinta dai suoi a Riad in preparazione ai Mondiali al via domenica. L’attaccante in campo con la Nigeria in casa del Portogallo di CR7. Under 21: infortunato Okoli.

Vince la Croazia di Mario Pasalic sulla strada che porta ai Mondiali in Qatar, al via domenica. Il trequartista atalantino ha giocato 65' nell'amichevole che la sua nazionale ha disputato mercoledì 16 novembre a Riad. La Croazia si è imposta 1-0 sulla nazionale saudita grazie a un gol di Livaja al 63'. Pasalic è stato sostituito al 65' da Vlasic. L'attaccante Ademola Lookman è invece sceso in campo con la Nigeria nell'amichevole disputata mercoledì sera in Portogallo contro i padroni di casa guidati da Cristiano Ronaldo.