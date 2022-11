Informazione Fiscale

disabili : in arrivo nuovi fondi per l' esonero contributivo . Lo comunica il Ministero del Lavoro nel comunicato stampa del 15 novembre 2022. Il decreto interministeriale di ......edel lavoratore Attenzione però, perché un limite, pur circoscritto, sussiste. Infatti se sei titolare di partita Iva potrai certamente scegliere di assumere uno o più... Assunzione lavoratori disabili: nuovi fondi per l’esonero contributivo 2022 TERAMO – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, unitamente ai Carabinieri dell’Arma Territoriale, hanno effettuato una attività ispettiva presso un laboratorio ...Lo rivela un sondaggio flash della Federazione Cimo-Fesmed. Ecco cosa spinge i medici a lavorare con una cooperativa.