Aspirante vedovo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 novembre 2022): trama, cast e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, mercoledì 16 novembre 2022, va in ondasu Sky Cinema Uno dalle 21.15. Ilè una commedia italiana, remake de Ildi Dino Risi uscito nel 1959. Con protagonista Fabio De Luigi, la pellicola è arrivata nelle sale nel 2013 ed è diretta da Massimo Venier. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast. Trama Si parte dalla trama.racconta di Alberto, un imprenditore fallito che ha sposato una donna ricca, Susanna Almiraghi, la quale a sua volta non è soddisfatta del suo matrimonio. Eppure non vuole macchiarsi del divorzio. Alberto nel frattempo ha un’amante, una giovane cacciatrice di dote Giada. Un giorno Susanna ...