Ascolti tv | i dati di martedì 15 novembre

Che Andor non stia brillando in termini diè un dato ormai sotto gli occhi di tutti coloro i quali seguono gli aggiornamenti Nielsen. Disney non comunica regolarmente isulle visualizzazioni dei contenuti in onda su Disney+, a ...E cita idi Meta, impresa statunitense che controlla diversi servizi di rete sociale quali ... 'Se non tinon arrivi al cuore, e se non arrivi al cuore non ti conosci. Infatti, il primo ...Calano alla seconda puntata gli ascolti di Esterno notte: ecco i dati del 15 novembre 2022 Chi ha vinto la gara degli ascolti nella serata del 15 novembre 2022 Nella serata del martedì come sempre ga ...Resta la leadership sugli ascolti | MFE, tre manager alla guida di Mediaset Espana ... 8,6% registrato in media nei nove mesi dal mercato televisivo (dati Nielsen). Champions ed energia alzano i costi ...