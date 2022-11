Ascolti Tv analisi 15 novembre | Il caso Moro s’impone sul film di Canale5 Missili in Polonia | Gruber Floris battono Damilano Berlinguer e Palombelli Giordano

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 16 novembre 2022)al top: Tg1 delle 20.00 a 5,159 milioni e 25,56%. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,751 milioni di spettatori e 22%. Tg5 delle 20.00 a 4,366 milioni e 21,42%. Su Rai1 L’Eredità 4,349 milioni di spettatori e 25%. Calcio a riposo e allarme per ipiovuti sullamartedì 15. In perfetto clima guerra fredda, in prima serata su Rai1 è andata in onda la seconda parte della miniserie Esterno Notte, che si è confrontata con il titolo familiare su, Attraverso i miei occhi. Rai2 ha puntato sul docureality Il Collegio, mentre Italia 1 si è affidata a Le Iene Show. La terna dei talk politici, composta da DiMartedì, Fuori dal Coro e #Cartabianca ha completato l’offerta di base seguendo in diretta le notizie che arrivavano dal confine trae Ucraina e dal ...