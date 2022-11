ASCOLTI TV 15 NOVEMBRE 2022 | ESTERNO NOTTE 15 | 7% | ATTRAVERSO I MIEI OCCHI 13 | 1% | LE IENE 9 | 8% | FLORIS 7 | 4% | INSINNA 25% VS SCOTTI 21 | 7%

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 16 novembre 2022)TV 15· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3173 36.82 PT – 7594 36.30 24 – 3434 39.84 PT – 8235 39.36 Tg1 Rassegna Stampa – 258 11.10Tg1 – 1019 19.91Tg1 Mattina – 698 14.68UnoMattina – 871 18.19Storie Italiane – 770 17.51Storie Italiane – 877 16.57È Sempre Mezzogiorno! – 1586 15.93Tg1 + Tg1 Ec. – 3068 23.69 + 2475 19.90Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1686 14.20Oggi è un Altro Giorno – 1770 16.90Paradiso delle Signore – 1801 19.88Pres. Vita in Diretta – 1825 19.80Vita in Diretta – 2307 20.23L’Eredità – 3077 21.41L’Eredità – 4349 24.97Tg1 – 5159 25.56Soliti Ignoti – 4751 22.03– 2776 15.70 (3059 15.10 + 2538 16.30) x x xPorta a Porta – 670 9.41 Prima Pagina – xTg5 – 1307 24.98Mattino 5 News – 1127 22.65Mattino 5 News – 952 21.68Forum – ...