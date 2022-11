Artemisia Unveiled spoglia Allegoria dell’inclinazione

Svelata' è, infatti, il nome del progetto di restauro, che conta sul sostegno dell'ente no profit inglese Calliope Arts e del collezionista e filantropo Christian ...Svelata", è il nome del progetto di restauro, che conta sul sostegno dell'ente no profit inglese Calliope Arts e del collezionista e filantropo Christian Levett. L'...High-tech digital detective work combined with good fortune and lots of patience will help restorers to uncover a major work by Artemisia Gentileschi, the most prominent woman in the history of ...Long before Instagram, the male-dominated art world had censorship guidelines of its own. After a cover-up paint job, restorers will create a digital image of Artemisia Gentileschi's original work.