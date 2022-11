Artemis missione Luna diretta | storico lancio | la navicella Orion in viaggio verso la Luna Il ruolo dell' Italia Rivedi il decollo

(Di mercoledì 16 novembre 2022)inlive , stavolta il dito di Charlie Blackwell - Thompson non ha tremato quando il direttore diha guardato per l'ultima volta lanella notte di Cape Canaveral : ...

La1 arriva 50 dopo laApollo, non ci sono astronauti a bordo ma è il primo passo per far tornare l'uomo sulla Luna. E c'è anche un po' di Italia con il cubesat italiano ...LaI è partita. Il razzo SLS (Space Launch System) ha lasciato la base di lancio 39B del Kennedy Space Center alle ore 1:47 (7:47 in Italia). La navicella Orion , senza equipaggio a ...Artemis 1, è cominciata la missione Nasa: Orion è partito verso la Luna: il via ad un test dimostrativo della durata esatta di 25 giorni, 11 ore e 36 minuti ...Dopo due tentativi falliti e il passaggio di due uragani, il razzo SLS della missione Artemis I è stato finalmente lanciato dal Kennedy Space Center.