Artemis | lanciato il razzo Nasa | primo passo per il ritorno sulla Luna

(Di mercoledì 16 novembre 2022) È statoil1, ildel programmache punta a riportare l’uomo. Secondo l’agenzia spaziale statunitense, si tratta delpiù potente della storia, composto dal Sistema di lancio spaziale (Sls) e dalla capsula Orion. Il lancio di oggi arriva dopo diversi rinvii a causa di problemi tecnici e maltempo. All’interno del, per questa prima missione, viaggiano tre manichini e un peluche: lo scopo sarà quello di sperimentare nuovi sistemi e materiali per viaggi spaziali di lunga durata, in vista anche di future missioni verso Marte. Il viaggio dalla Terra allae di nuovo verso la Terra durerà circa 25 giorni, fino all’ammaraggio nell’Oceano Pacifico previsto per l’11 ...

