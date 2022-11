Artemis è partita verso la Luna A bordo la tecnologia italiana

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) È stata scritta una nuova pagina della storia dell’esplorazione spaziale. Dopo più di due mesi e mezzo di rinvii la missione1 ècon successo in direzione. Il lancio è avvenuto dalla base di Cape Canaveral in Florida, alle 7:47 ore italiane. Grazie al potente vettore americano Space launch system (Sls) la capsula Orion, con adieci microsatelliti, di cui anche l’italiano Argomoon dell’Agenzia spaziale(Asi), realizzato dall’azienda torinese Argotec, ha ora iniziato il suo viaggio spazialeil satellite terrestre. La missione farà da vero apripista per riportare il prossimo uomo e la prima donna sulla superficiere dopo quasi sessant’anni dal primo alggio dell’Apollo 11. Questa volta però l’obiettivo sarà ...