Artemis 1 verso la Luna | la missione senza equipaggio partita dalla Florida | le immagini del lancio del razzo – Video

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La1 è decollata. IlSls della primadel programma, diretto all’orbitare, è stato lanciato alle 7,47, ora italiana, dal Kennesy Space Center a Cape Canaveral, in. Dopo una lunga attesa, dovuta a problemi tecnici, inizia così unanella quale anche la tecnologia europea e quella italiana rivestono un ruolo di primo piano. Al momento le operazioni stanno procedendo come previsto. A circa due minuti dal, avvenutopiattaforma 39B del Kennedy Space Center, in, i razzi a propellente solido (Solid Rocket Boosters), i più grandi di questo tipo mai costruiti, si sono separati, per ...

Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, la conferenza sul clima , per fermare il surriscaldamento del pianeta1 è partitala Luna: tutto sulla missione spaziale Sta arrivando il ...Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, la conferenza sul clima , per fermare il surriscaldamento del pianeta1 è partitala Luna: tutto sulla missione spaziale Sta arrivando il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lo scopo di questa missione Artemis 1, che dovrebbe durare poco più di 25 giorni, è verificare se questa nuova navicella sia sicura per trasportare un equipaggio sulla Luna nei prossimi anni.