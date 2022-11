Arrestato in Pakistan il padre di Saman Abbas | l’esclusiva di Quarto Grado

Lo stesso Shabbar è statoindalla polizia distrettuale per una frode ad un connazionale di 20.000 dollari , l'equivalente di 5 milioni di rupie pakistane. La notizia è stata ...Il padre della 18enne Saman, come riferito ieri sera dalla trasmissione 'Quarto Grado' è statoin, dove era fuggito con la moglie il primo maggio 2021, per una frode ai danni di un connazionale. Ora si lavora attraverso canali diplomatici per valutare come notificare a ...Shabbar Abbas è stato catturato con l'accusa di friode ai danni di un connazionale. Si lavora per valutare come notificargli il mandato di cattura internazionale emesso per l'omicidio della figlia ...Il padre di Saman, Shabbar Abbas, sarebbe stato arrestato in Pakistan per una frode ad un connazionale di 20 mila dollari, pari a 5 milioni di rupie pakistane. Lo riferisce QuartoGrado, in un post sui ...