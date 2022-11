Aria di derby in casa Pioppo Futsal | sabato trasferta contro l’Altofonte Futsal

(Di mercoledì 16 novembre 2022)– Messa alle spalle la vittoriail Sant’Isidoro Bagheria, i gialloverdi si preparano ad affrontare i parchitani delin unache sa di. La sfida discorso ha messo in luce il percorso di crescita del, che ha dimostrato le proprie ambizioni anche in questa occasione battendo il Sant’Isidoro Bagheria per 7-3. I gialloverdi si trovano momentaneamente in terza posizione a 6 punti e si apprestano ad affrontare la quinta giornata del campionato di Serie D. Delle quattro giornate disputate dai gialloverdi solo due di queste hanno effettivamente portato punti in classifica; infatti, la squadra pioppese ha riposato in occasione della seconda ...

