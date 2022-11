Argentina | Messi si nasconde | “Brasile | Francia e Inghilterra le favorite”

Ci avviciniamo a grandi passi all'inizio di Qatar 2022. Quali sono le rose più preziose tra le nazionali che partecipano al Mondiale In tre superano il miliardo di euro, l'diè 7 la Francia campione in carica è sul podio ma non è prima. Ecco la classifica completa, stilata con i dati di ...L'vuole regalare ail suo primo e unico Mondiale, sfruttando anche la presenza di altri fenomeni del calibro degli "italiani" Lautaro Martinez, Dybala e Di Maria . Da non ...La Seleçao di Tite punta al sesto titolo mondiale, a distanza di 20 anni dall’ultimo firmato da Ronaldo in Giappone e Corea del Sud: Brasile campione a 5, con l’Argentina di Messi subito dietro a 6,50 ...A centrocampo De Paul, Paredes e Rodriguez (con Fernandez e Mc Allister come alternative), mentre in attacco c'è il tridente Messi-Lautaro-Di Maria, con "riserve" di lusso del calibro di Dybala, ...