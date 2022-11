Archivio Centrale dello Stato | i ‘tesori’ del Made in Italy vanno online

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – La creatività e le eccellenze italiane che hanno fatto grande l’Italia nel mondo grazie ai brevetti industriali ideati nel corso del Novecento, con un particolare focus dal secondo dopoguerra al boom economico dei primi anni ’60: è quanto offre il portale internet delin. Il progetto “Doc – Le eccellenze italiane attraverso i documenti” promuove in Italia e all’estero la cultura e la creatività altamente testimoniate dalla preziosa documentazione conservata dall’. In particolare spiccano il design, l’inventività e le eccellenze enogastronomiche italiane, che si possono non solo ammirare ma anche studiate attraverso 1.500.000 di immagini di marchi e disegni di brevetto del fondo archivistico dell’Ufficio italiano brevetti e ...