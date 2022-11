Antonino Turicchi è il nuovo presidente di Ita Airways

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 novembre 2022) .succede ad Alfredo Altavilla. A darne notizia è il sito Repubblica.it precisando che nel Cda entrano Gabriella Alemanno, Frances Ouseley (confermata) e Ugo Arrigo. Così una nota del ministero dell’Economia. Ugo Arrigo, si legge nella nota del ministero delll’Economia, insegna Economia Politica e Finanza Pubblica alla Scuola di Economia e Statistica dell’Università di Milano Bicocca. È tra i promotori del Cesisp, Centro di ricerca in Economia e regolazione dei Servizi, dell’Industria e del Settore Pubblico.In numerose occasioni ha collaborato con la Presidenza del Consiglio e il ministero dell’Economia, in qualità di esperto o come membro di commissioni.Negli anni ’90 ha seguito i processi di riforma di Poste Italiane, Ferrovie dello Stato ed Enav, ha studiato il caso Alitalia e il settore del trasporto aereo. Gabriella Alemanno – laurea in Legge, abilitata ...