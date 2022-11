Annamaria Bernardini De Pace a Belve | ‘Totti chi?’ Cosa ha detto durante l’intervista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Alla trasmissione “”, la nota avvocatessaDesi scaglia contro tutto e tutti. Non risparmia nessuno: tira bombe contro Francesco Totti (suo ex assistito che l’ha scaricato sul caso del divorzio con Ilary Blasi), Gabriele Muccino e anche Asia Argento. Ecco cos’haper filo e per segno la nota legale romana dei vip, soprattutto ora che è uscita dal soap riguardo lo scontro tra Totti e la Blasi.DeLa nota avvocatessa divorzistaDenon le manda a dire a, ospite della puntata di questa sera alle 23 su Rai 2. Ne ha per tutti: da Francesco Totti a Gabriele Muccino, da Asia ...

Quello diDe Pace non è un nome sconosciuto, e viene fuori spesso quando un personaggio pubblico è nei guai (piccoli o grossi che siano), soprattutto se detti guai hanno una natura ...Difatti quest'ultima, dopo aver intervistatode Pace, ha anche fatto una lunga chiacchierata con J - Ax . E proprio con quest'ultimo gli animi si sono subito surriscaldati. Cos'è ...Alla trasmissione “Belve”, la nota avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace si scaglia contro tutto e tutti. Non risparmia nessuno: tira bombe contro Francesco Totti (suo ex assistito che l’ha scarica ...Ospite del programma Belve, in onda su Rai 2 nella seconda serata di mercoledì 16 novembre, la legale Annamaria Bernardini de Pace non ha risparmiato critiche e frecciatine a volti noti del mondo dell ...