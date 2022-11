Anna Tatangelo | nuovo terribile lutto in famiglia

"Addio nonno". Due parole che significano tanto, un lutto che colpisce ancora una voltae la sua famiglia che di recente ha dovuto affrontare la tragica perdita di mamma Palmira. Come anticipato da Frosinone Today e confermato nelle storie della sorella Silvia, la cantante ...A solo un mese dalla morte, a causa di un tumore, della sua ...Anna Tatangelo ha dovuto dire addio all'amato nonno Domenico Vinci, a solo un mese di distanza dalla morte della madre che, a soli ...C’è un altro dolore che Anna Tatangelo deve sopportare in questo periodo già così difficile dopo la morte della mamma. E’ morto il nonno di Anna Tatangelo, è morta un’altra persona cara, amata dalla c ...