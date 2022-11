Andrea Giambruno | il compagno di Giorgia Meloni cambia lavoro dopo la sua nomina a premier | ecco cosa fa oggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’elezione diporta novità anche per il. Il giornalista infatti da quel 25 settembre che ha visto la vittoria del partito guidato danon conduce più Studio Aperto e TgCom24: “Una decisione condivisa, almeno in teoria,l’arrivo a Palazzo Chigi della compagna” scrive Dagospia.non è di certo rimasto a piedi, anzi continua a lavorare per la stessa azienda, Mediaset, ma semplicemente hato impiego e non è più impegnato davanti alle telecamere. Come fa sapere la fonte, il giornalista “si sta occupando dietro le quinte di Diario del giorno, la rubrica del Tg4 in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40”. CHI È...