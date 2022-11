Amici 22 | Raimondo Todaro contro la produzione? Il post al vetriolo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Anche in questa occasionesi conferma il professore più chiacchierato di22. Tutto è cominciato la settimana scorsa, quando il marito di Francesca Tocca ha assegnato come compito al ballerino Gianmarco una coreografia della prof. Alessandra Celentano. Quest’ultima non ha preso affatto bene la cosa, al punto che si è appellata allaaffinché annullasse questo compito, dal momento che il collega aveva preso una sua coreografia senza neanche chiederglielo.22, lo sgarbo diad Alessandra Celentano Alessandra Celentano, insomma, ha accusatodi averle mancato di rispetto e laper rispondere alle sue lamentele ha convocato tutti gli altri ...