Amichevole Albania-Italia | i convocati di Mancini | presente Tonali

Oggi l'Italia di Roberto Mancini sfida l'in un match. Due del Napoli probabilmente tra i titolari. Mancini sembra orientato verso il 3 - 4 - 3 con Donnarumma in porta, difesa a tre composta da Bonucci, Bastoni e il giovane ...... ha spiegato nel corso della conferenza stampa che ha anticipato la sfida contro l'. Trenta ... il terzino destro si è infortunato alla mezz'ora dell'disputata dalla Nazionale contro l'...Solo qualche ora e poi Albania e Italia scenderanno in campo in vista dell'amichevole in programma all'Air Albania Stadium di Tirana alle 20.45. Il ct Roberto Mancini ha stilato la ...Dalle reti del capitano bianconero in Nazionale all'esordio del giovane fantasista dell'Udinese: i numeri più interessanti sull'amichevole degli Azzurri ...