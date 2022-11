“Americani e russi in contatto” L' inaspettato retroscena di Purgatori | la trattativa

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Proprio dopo che la bandiera dell'Ucraina è stata sventolata con vigore dagli abitanti della cittadina di Kherson e fiumi di persone hanno intonato cori per festeggiare la liberazione dagli invasori, due missili sono caduti sul villaggio di Przewodow in Polonia, vicino al confine con l'Ucraina. Azione russa o ucraina? È concreto il rischio di un'escalation? A rispondere a questo interrogativo è il giornalista Andrea, ospite a “Tagadà”: “si stanno parlando. La ritirata delle truppe è parte della contrattazione”. L'Unione europea è sotto shock e la Nato in stato di allerta. Proprio ieri sera due missili sono caduti in Polonia, dopo la pioggia di oltre cento razziche si è abbattuta nel pomeriggio sull'Ucraina. Il tutto in pieno G20. Ennesimo colpo di ...

...USA - Russia non sarà più esclusivamente nelle mani dei generali. L'ampio sostegno americano ha aiutato l'Ucraina a riconquistare vaste aree di terra, tra cui Kherson, costringendo i...Il fenomeno serbo non ha preso parte nemmeno ai Masters 1000(Indian Wells, Miami, ... Lo scoppio della guerra in Ucraina ha complicato la situazione dei tennistie bielorussi, rendendo ...Non hanno dubbi in proposito la Cina, Singapore, la Russia e tanti altri paesi che si situano a Oriente ... Non è un caso se la giustizia di Mosca ha voluto infierire contro una celebre cestista ...Edizioni Segno, 2022 - E se i presunti dischi volanti fotografati di recente nei cieli dell'Ucraina avessero poco di “extra” e molto di terrestre