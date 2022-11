“Altro che naturale…” Oriana Marzoli | bomba sexy al GF Vip Prima non era così | trasformazione choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dal suo ingresso nella casa del GF Vip sta facendo ammattire gli uomini.è una delle ultime arrivate nel reality condotto da Alfonso Signorini, ma il suo carattere, la sua intraprendenza e la sua bellezza stanno facendo cadere ai suoi piedi diversi vipponi. Il primo a cedere al suo fascino è stato Antonino Spinalbese. Qualche giorno fa i due si sono chiusi in magazzino e l’hair stylist si è lasciato andare a una confessione che non ha fatto piacere a una parte dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’argomento è Ginevra Lamborghini, squalificata ormai da un mese e con la quale, a parte una simpatia, Spinalbese non ha mai fatto niente. Da fuori molti fan continuano a sperare in questa ship. “Come mai continuano con questa cosa mia e di Ginevra? Perché fuori ci sperano. La ship nonostante sia fidanzata? Ma ...