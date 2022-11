Alto Adige | nuovi impianti di risalita e piste da sci più ampie in Valle Aurina Ambientalisti | “Inutile sconvolgimento della montagna”

Agenzia ANSA

A questa fantastica velocità Orion sarebbe in grado di coprire la distanza tra Predoi , in, e Linosa , a sud della Sicilia, in meno di due minuti. L'enorme energia cinetica sarà dispersa ...Il cielo sarà molto nuvoloso anche in Trentino -, soprattutto sulle Alpi, a oltre 1.300 metri di quota. Meteo cosa dicono le previsioni del 16 novembre Le schiarite ci saranno invece in ... Covid: un decesso e 341 nuove infezioni in Alto Adige ISCHIA. Una suora arrestata, la madre superiora ed altre due sottoposte al divieto di dimora in Campania: è questo il bliancio di un'indagine dei carabinieri e della sezione "Fasce deboli" della Procu ...Richieste di nuove installazioni. Bocciate le domande relative a siti in via von Kempter, in zona industriale e nell’area della stazione. Sì a un progetto nell’edificio Telecom in via Dante ...