Alla fine | Giuliano Castellino non è stato fatto entrare a Montecitorio | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Era arrivato in giacca e cravatta sicuro di poter varcare il portone die partecipareconferenza stampa di presentazione del movimento Italia Libera. Ma, ex leader del movimento di estrema destra di ispirazione neofascista (Forza Nuova), non avevai conti con i “ripensamenti”. Il suo nome, infatti, dopo le polemiche èdepennato dlista degli accreditati e lui non ha potuto far altro che fermarsi all’alt della Polizia e inscenare una conferenza stampa all’aperto davanti ai cronisti accorsi per seguire l’evento. Roma, tensione a #presentazione di #ItaliaLibera: vietato l’ingresso a #DIRETTA https://t.co/aJfraHkvdT — AGTW (@AGTW it) ...