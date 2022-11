Albania Italia LIVE 1-3 | ancora Grifo cala il tris

(Di mercoledì 16 novembre 2022) All’AirStadium, il match amichevole tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’AirStadium,si sfidano in amichevole. Primo dei due impegni in calendario per gli azzurri, che domenica sfideranno l’Austria. Sintesi1-3 MOVIOLA 1? Si parte – Inizia il match. 5? Fase di studio –nessuna delle due formazioni ha preso in mano il match. 9? Ci prova– Tiro a giro dell’esterno che va però fuori. Berisha comunque sulla traiettoria. 12? Occasione– Raspadori murato da Berisha, sull’azione seguente Zaniolo non inquadra la porta. 16? Va avanti l’...

Paura Sandro Tonali . L'azzurro ha dovuto abbandonare il campo al 45esimo del primo tempo dell'amichevole tra. Il centrocampista del Milan , dopo un contrasto, è caduto malamente a terra, battendo testa e spalla, ed è stato sostituito da Ricci. Leggi anche > Diretta1 - 2 al ...Dove vedereL'amichevole in programma alle 20:45 all'AirStadium di Tirana sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai 1. In streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.Arrivano brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli: infatti, durante l'amichevole tra Albania e Italia, Sandro Tonali è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella, a causa di una ...Sandro Tonali ha dovuto abbandonare il campo al 45' pt di Albania-Italia. Il milanista, dopo un contrasto, è caduto a terra, battendo testa e spalla, ed è stato sostituito da Ricci. Tonali è uscito in ...