Albania Italia LIVE 1-2 | doppia occasione per gli albanesi | si salvano gli azzurri

(Di mercoledì 16 novembre 2022) All’AirStadium, il match amichevole tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’AirStadium,si sfidano in amichevole. Primo dei due impegni in calendario per gli, che domenica sfideranno l’Austria. Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Si parte – Inizia il match. 5? Fase di studio – Ancora nessuna delle due formazioni ha preso in mano il match. 9? Ci prova Grifo – Tiro a giro dell’esterno che va però fuori. Berisha comunque sulla traiettoria. 12?– Raspadori murato da Berisha, sull’azione seguente Zaniolo non inquadra la porta. 16? Va avanti l’...

TIRANA - Prima il gol di Di Lorenzo con un ottimo inserimento in area di rigore, poi il raddoppio di Grifo che ribalta il vantaggio dell'di Ismajli, l'nel primo tempo di Tirana ribalta tutto. E per il terzino del Napoli la festa è doppia: non solo il gol con l'istinto da attaccante, ma soprattutto l'annuncio - con dedica ...Commenta per primo Roberto Mancini come Marcello Lippi e Cesare Prandelli . Con l'amichevole contro l', il tecnico azzurro ha raggiunto i suoi predecessori a quota 56 panchine. Davanti ci sono ora solo Bearzot (88) e Pozzo (95).51' - E' riamsto a terra Broja, l'attaccante albanese sembra non farcela. 50' - Occasione Albania! Riparte la squadra di Reja: Bajrami scodella sul secondo palo dove ...48' - Broja scappa in solitaria sulla destra e prova ad entrare in area, ma prima Bastoni e poi Verratti fermano l'attaccante del Chelsea. 46' - E' l'Albania a muovere ...