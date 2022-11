Albania Italia | i convocati di Mancini per la sfida di questa sera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’scenderà in campoper un’amichevole internazionale contro l’di Reja, La lista deidiL’scenderà in campoper un’amichevole internazionale contro l’di Reja, La lista deidi: Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Scalvini, Mazzocchi, Gatti, Acerbi, Bonucci, Bastoni Centrocampisti: Ricci, Verratti, Tonali, Pessina, Fagioli, Barella, Grifo, Zaniolo, Miretti Attaccanti: Pinamonti, Raspadori, Gnonto, Chiesa, Politano, Pafundi L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un vento nuovo ha accompagnato la 'sua'in, tra nuovi segnali e il tentativo di sperimentare qualcosa di nuovo con la linea verde 'capitanata' dal classe 2006 Simone Pafundi ...... insieme alla famiglia, e oggi continua tra l'Empoli e la Nazionale, convocato da Mancini al posto di Toloi ed Emerson Palmieri per le sfide controe Austria. Nel 2018 giocava in Serie D. ''...All'Air Albania Stadium di Tirana gli Azzurri sfidano in amichevole la nazionale di Edy Reja: Mancini festeggia la 56ª panchina in Nazionale ...L'ex direttore sportivo dell’Avellino è stato il primo a credere nelle qualità dell'allora diciassettenne, appena scartato dal Benevento: "Firmò in bianco e correva più di tutti" ...