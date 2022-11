Albania - Italia | dove vederla oggi in tv | probabili formazioni e orario - Sport - Calcio - quotidiano net

Penultimo appuntamento del 2022 per la Nazionale di Roberto Mancini che a Tirana cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle di settembre con Inghilterra e ......30 Sassuolo - Roma 1 - 1 20:45 Fiorentina - Salernitana 2 - 1 20:45 Inter - Bologna 6 - 1 20:45 Torino - Sampdoria 2 - 0 CALCIO - AMICHEVOLI 18:00 Cameroon - Giamaica 1 - 1 18:30 Qatar -21:...Penultimo appuntamento del 2022 per la Nazionale di Roberto Mancini che a Tirana cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle di settembre con Inghilterra e Ungheria ...L’Italia scenderà in campo contro l’Albania a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in Qatar. Gli azzurri giocheranno la prima delle due amichevoli previste che chiuderanno il 2022. L' Italia di Rober ...