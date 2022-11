Albania-Italia | accordo tra le due nazionali per regole speciali | sei sostituzioni e quattro slot

(Di mercoledì 16 novembre 2022)scenderanno in campo stasera a Tirana per un’amichevole internazionale tra due formazioni escluse dai Mondiali. Le duesi sono accordate perparticolari previste per questi tipi di partite: sono previste infatti sei, ma in seguito alle interlocuzioni tra le due federazioni, è stato deciso che ci sarannoper i cambi e non i consueti tre. Sarà presente il Var, non la Goal line technology. SportFace.

Commenta per primo In occasione dell'amichevole, entrambe le squadre potranno effettuare sei sostituzioni: 4 gli slot previsti, anziché i consueti 3. Presente il Var, ma non la Goal Line Technology.Commenta per primo La domanda odierna:è un'amichevole o una non - partita In definitiva, che a loro venga l'acquolina in bocca per poterla vincere ci sta, per forza. Ma a noi Che l'avremmo voluta giocare in preparazione ...Oggi Nicolò Zaniolo sarà titolare nell'amichevole contro l'Albania, nello stesso stadio in cui ha regalato la Conference League alla Roma pochi mesi fa.Tra poco inizieranno i Mondiali più discussi della storia e per la seconda volta consecutiva, non vedremo la nostra Italia ...