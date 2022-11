Albania-Italia | 6 sostituzioni | tutte le novità

(Di mercoledì 16 novembre 2022) In occasione dell'amichevole, entrambe le squadre potranno effettuare sei: 4 gli slot previsti, anziché...

Nel Paese dell'Aquila tanti allenatori d'con il mister friulano. Che iniziò alla Pro Gorizia: "E mi salvarono le punizioni dei ..."Ho 77 anni ma quando sentirò l'Inno di Mameli mi commuoverò". Il mister si racconta: dagli esordi da bimbo al Moretti al match di ...Oggi Nicolò Zaniolo sarà titolare nell'amichevole contro l'Albania, nello stesso stadio in cui ha regalato la Conference League alla Roma pochi mesi fa.Tra poco inizieranno i Mondiali più discussi della storia e per la seconda volta consecutiva, non vedremo la nostra Italia ...