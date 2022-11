Albania-Italia 1-3 | Mancini | “Buona partita | tante cose positive”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Qualunque sia il momento, bisogna giocare al meglio. La squadra ha fatto una, abbiamo cambiato il sistema e ci sono”. Lo ha detto a Rai Sport il Ct azzurro Robertodopo la vittoria nell’amichevole di Tirana contro l’per 3-1. Protagonista è Grifo con due gol e un assist: “Vincenzo è un ottimo giocatore e un bravo ragazzo. Ha fatto due bellissimi gol”. Ritorno dal 1’ per Nicolò Zaniolo. Anche lui promosso: “Prestazione positiva, rientrava dopo tanto tempo. Nel complesso tutti sono stati bravi”. Spavento invece per Tonali dopo una brutta caduta nel primo tempo: “Era cosciente, sta facendo esami. Spero stia bene”. SportFace.

22.43 Calcio: amichevole,1 - 3 Successo dell'a Tirana nell'amichevole contro l'. Punizione di Bajrami, azzurri disattenti, Ismajli di testa batte Meret. Al 16'avanti sull'asse empolese, ...1 - 3 16' Ismajli (A), 20' Di Lorenzo (I), 25' e 64' Grifo (I)(3 - 5 - 2): Berisha; Ismajli (71' A. Bajrami), Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi (77' Ramadani), Bare (87' Laci)...Roma – L’Italia ha battuto l’Albania 3-1 in una partita amichevole. I gol nel primo tempo al 16' di Ismajili, al 20' di Di Lorenzo, al 25' di Grifo. Nel secondo tempo, al 19' di Grifo. i Consigli.it ...L’Italia batte 3-1 l’Albania all’Air Albania Stadium di Tirana in amichevole. Gli azzurri di Mancini non sbagliano con un grande protagonista. Gli albanesi vanno in vantaggio al 16' con il colpo di te ...