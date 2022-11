Albania-Italia 1-3 | buon test per gli azzurri

Leggi su funweek

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Gol, occasioni e agonismo per 90 minuti.è partita vera, non una semplice amichevole. Alla fine la spuntano gli, ma gli uomini guidati da Edy Reja, accompagnati dal caldo sostegno dello stadio di Tirana, per lunghi tratti mettono in apprensione la difesana. Il risultato finale è 3-1 per gli, al termine di una partita a tratti spettacolare e con molte occasioni da gol. I marcatori sono Ismajili per l’al 16?; Di Lorenzo al 20?, Gruifo al 25? e ancora Grifo al 64? per gli. Un match scandito da luci: il ritorno di Chiesa in azzurro, i debutti di Fagioli, Pafundi e Pinamonti, la prestazione convincente di Grifo; ma anche ombre, come l’infortunio di Tonali sul finire del primo tempo. Il centrocampista del ...