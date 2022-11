Albania - Italia 1 - 0 diretta | sblocca Ismajli di testa

Agenzia ANSA

TIRANA () - Nello stadio in cui la Roma a maggio ha alzato la Conference League al cielo di Tirana riparte l'di Mancini . All'AirStadium va in scena l'amichevole contro la nazionale dell'ex tecnico di Napoli e Lazio Edy Reja. Per il ct azzurro è l'occasione per sperimentare i nuovi, dare ...Dove vedereL'amichevole in programma alle 20:45 all'AirStadium di Tirana sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai 1. In streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero. Amichevole: Albania-Italia 0-0, la diretta L’Italia ribalta il risultato a Tirana contro l’Albania. Al 26' ripartenza azzurra con Raspadori che trova Grifo smarcato sulla sinistra dell’area. Il giocatore del Friburgo apre il piattone e batte B ...L’Italia trova subito il pareggio a Tirana contro l’Albania. Al 21' cross a tagliare dalla sinistra di Grifo, Di Lorenzo anticipa il difensore albanese e batte Berisha. Terzo gol in nazionale per il ...