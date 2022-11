Albania - Italia 0 - 0 diretta | Zaniolo e Raspadori titolari

Dove vedereL'amichevole in programma alle 20:45 all'AirStadium di Tirana sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai 1. In streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.Tutto pronto a Tirana, dove tra poco scenderanno in campo: tra i padroni di casa, che presentano in attacco la stellina Broja, ci sono parecchie conoscenze del calcio di casa nostra, da Berisha a Kumbulla, da Hysaj a Bajrami, mentre Asllani ...Tempo di test, la nazionale di Mancini in campo a Tirana in vista del futuro. In campo Albania-Italia 0-0 La vigilia. Di anni ne ha 58, di panchine azzurre leggermente meno: 56. Tante, comunque.Albania 0-0 Italia Amichevole Mercoledì 16 novembre 2022, ore 20.45 Air Albania Stadium, Tirana FORMAZIONI UFFICIALI ...