Al G20 italiano perdono solo i gufi dell' isolamento internazionale della Meloni

... 16 nov - Meloni ha aggiunto che in questa fase difficile 'nessun continente puo' essere isolato dal resto del mondo: il nuovo governopuo' fare la differenza rispetto al passato, gli ultimi ...Il premierGiorgia Meloni sente Mateusz Morawiecki e in una nota Palazzo Chigi scrive: 'Il ... Il Presidente Meloni, in Indonesia per il, si sta riunendo in questo momento con gli Alleati ...Cina e Stati Uniti con attorno i Paesi del G20. Per la prima volta, senza un ruolo da protagonista per l’Europa, aggrovigliata nei suoi problemi. Con la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...