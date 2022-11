Aida Yespica mostra le bomboniere! Il vestito aperto non lascia spazio all’immaginazione | che roba – FOTO

(Di mercoledì 16 novembre 2022)ancora da prima pagina, impossibile non notare i particolari piccanti messi in evidenza, regalo unico ai suoi followers PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Se non esistesse sicuramente l’avremmo dovuta inventare,non è di certo più la 20enne che appariva sui calendari nel suo esordio in Italia ma possiamo davvero Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sky Tg24

La strepitosalascia milioni di fan senza parole, il suo vestito è davvero troppo striminzito e rischia di far esplodere tutto. La bellissimaè nata in Venezuela nel 1982 ed è arrivata in ...Alla madrina del FestivalYèspica il grande fotografo confessa candidamente di essere ancora capace di sognare, di avere un futuro ancora tutto da vivere, e di prepararsi a modo per i grandi ... Aida Yespica compie 40 anni, le foto della modella da Miss Venezuela a oggi Aida Yespica mette in evidenza per l'ennesima volta un fascino provocante da urlo per i fan: un vestito a dir poco pazzesco ...Si è svolta oggi presso il Teatro Sociale di Sondrio la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Costruiamo il Futuro Speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna: l’iniziativa ideata ...