Aeroporto Costa d’Amalfi | giovedì la presentazione dei lavori di collegamento 

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBellizzi (Sa) –17 novembre alle ore 12.00 alla rotatoria di via Olmo nei pressi dell’, nel comune di Bellizzi, la Provincia di Salerno incontra la stampa per ladeiterminati di collegamento fra Tangenziale di Salerno e– Capaccio, 1° lotto. L’obiettivo dell’intervento era rendere uniforme l’esistente viabilità di collegamento tra la SP 417 “Aversana”, l’ingresso dell’” e la SS 18 (Bellizzi) e l’importo complessivo è di € 2.574.270,79. Sono presenti il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il Consigliere provinciale delegato alla ...

