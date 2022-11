Accusato di disobbedienza e insubordinazione | carabiniere assolto

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dopo oltre sei mesi trascorsi a gridare la propria innocenza, un appuntato scelto dei Carabinieri, rinviato a giudizio per, è statodal Tribunale Militare di Verona perché il fatto non sussiste. Ad accusare il militare, all’epoca dei fatti effettivo a un comando della provincia di Bergamo, il proprio comandante di Compagnia che, dopo aver ricevuto la lamentela di un operatore della Centrale Operativa nell’assegnazione di un intervento, ha provveduto a inviare l’informativa al Tribunale Militare; il caso è così approdato nel marzo 2022 al Tribunale Militare di Verona. In servizio perlustrativo, mentre era impegnato nella gestione di un incidente stradale già comunicato alla centrale di competenza, aveva riferito di non poter andare su un altro intervento poiché impegnato a ultimare quello in ...

